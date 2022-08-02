02 августа 2022
01 августа 2022

В МЧС рассказали, откуда в Салехарде смог

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, проезжая часть, дым, смог, гарь
Легкий смог пришел в окружную столицу сегодня днем Фото:

Смог, который накрыл Салехард, останется в городе, пока не изменится направление ветра. Сейчас задымление приходит в регион из соседнего ХМАО, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС России по ЯНАО.

«[Смог накрыл Салехард] в связи с тем, что на территории ХМАО действуют природные пожары на площади более 15000 га. На территории ЯНАО смог будет наблюдаться до смены направления ветра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на Ямале нет действующих пожаров. Все возгорания ликвидированы. С начала года их было более 250.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили противопожарный режим. Такое решение приняли из-за предостережения синоптиков о жаркой погоде в августе.

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Смог, который накрыл Салехард, останется в городе, пока не изменится направление ветра. Сейчас задымление приходит в регион из соседнего ХМАО, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС России по ЯНАО. «[Смог накрыл Салехард] в связи с тем, что на территории ХМАО действуют природные пожары на площади более 15000 га. На территории ЯНАО смог будет наблюдаться до смены направления ветра», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас на Ямале нет действующих пожаров. Все возгорания ликвидированы. С начала года их было более 250. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили противопожарный режим. Такое решение приняли из-за предостережения синоптиков о жаркой погоде в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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