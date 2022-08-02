В МЧС рассказали, откуда в Салехарде смог

Легкий смог пришел в окружную столицу сегодня днем
Смог, который накрыл Салехард, останется в городе, пока не изменится направление ветра. Сейчас задымление приходит в регион из соседнего ХМАО, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС России по ЯНАО.
«[Смог накрыл Салехард] в связи с тем, что на территории ХМАО действуют природные пожары на площади более 15000 га. На территории ЯНАО смог будет наблюдаться до смены направления ветра», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на Ямале нет действующих пожаров. Все возгорания ликвидированы. С начала года их было более 250.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили противопожарный режим. Такое решение приняли из-за предостережения синоптиков о жаркой погоде в августе.
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