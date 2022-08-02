В МЧС рассказали, откуда в Салехарде смог

03 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Легкий смог пришел в окружную столицу сегодня днем Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Смог, который накрыл Салехард, останется в городе, пока не изменится направление ветра. Сейчас задымление приходит в регион из соседнего ХМАО, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС России по ЯНАО. «[Смог накрыл Салехард] в связи с тем, что на территории ХМАО действуют природные пожары на площади более 15000 га. На территории ЯНАО смог будет наблюдаться до смены направления ветра», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас на Ямале нет действующих пожаров. Все возгорания ликвидированы. С начала года их было более 250. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили противопожарный режим. Такое решение приняли из-за предостережения синоптиков о жаркой погоде в августе.

Смог, который накрыл Салехард, останется в городе, пока не изменится направление ветра. Сейчас задымление приходит в регион из соседнего ХМАО, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС России по ЯНАО. «[Смог накрыл Салехард] в связи с тем, что на территории ХМАО действуют природные пожары на площади более 15000 га. На территории ЯНАО смог будет наблюдаться до смены направления ветра», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас на Ямале нет действующих пожаров. Все возгорания ликвидированы. С начала года их было более 250. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили противопожарный режим. Такое решение приняли из-за предостережения синоптиков о жаркой погоде в августе.