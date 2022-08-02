02 августа 2022
01 августа 2022

Власти ЯНАО продлили противопожарный режим из-за погоды

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, лес, сосна, огонь
Противопожарный режим в регионе продлили до 1-го сентября Фото:

В ЯНАО продлили действие противопожарного режима до начала осени. Такое решение было из-за прогноза метеорологов, которые предупредили о приходе сухой и теплой погоды, сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В августе метеорологи прогнозируют сухую, теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено: сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях; сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений; жечь порубочные остатки», — рассказали представители правительства региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный округ потерял 1,5 млрд рублей из-за лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства УРФО при этом отметили ЯНАО в числе регионов, где затраты на тушение огня значительно снизились.

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В ЯНАО продлили действие противопожарного режима до начала осени. Такое решение было из-за прогноза метеорологов, которые предупредили о приходе сухой и теплой погоды, сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО. «В августе метеорологи прогнозируют сухую, теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено: сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях; сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений; жечь порубочные остатки», — рассказали представители правительства региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный округ потерял 1,5 млрд рублей из-за лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства УРФО при этом отметили ЯНАО в числе регионов, где затраты на тушение огня значительно снизились.
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