Власти ЯНАО продлили противопожарный режим из-за погоды

03 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Противопожарный режим в регионе продлили до 1-го сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО продлили действие противопожарного режима до начала осени. Такое решение было из-за прогноза метеорологов, которые предупредили о приходе сухой и теплой погоды, сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО. «В августе метеорологи прогнозируют сухую, теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено: сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях; сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений; жечь порубочные остатки», — рассказали представители правительства региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный округ потерял 1,5 млрд рублей из-за лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства УРФО при этом отметили ЯНАО в числе регионов, где затраты на тушение огня значительно снизились.

В ЯНАО продлили действие противопожарного режима до начала осени. Такое решение было из-за прогноза метеорологов, которые предупредили о приходе сухой и теплой погоды, сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО. «В августе метеорологи прогнозируют сухую, теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено: сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях; сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений; жечь порубочные остатки», — рассказали представители правительства региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный округ потерял 1,5 млрд рублей из-за лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства УРФО при этом отметили ЯНАО в числе регионов, где затраты на тушение огня значительно снизились.