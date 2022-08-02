Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», для города — это уникальное место.
«Вчера решили прогуляться по алее, расположенной за микрорайоном Павлова, 31. Деревьям около 100 лет! Шикарное уникальное место в городе! И что мы увидели в конце аллеи?! Ведутся работы по установке вышки сотовой связи впритык к деревьям! То есть, прогуливаясь по алее, ты упираешься в вышку сотовой связи! Вместо того чтобы облагородить уникальное место, решили воткнуть стометровую металлическую трубу», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».
Горожане, обратившие внимание на публикацию, поддержали мнение автора. «Природа севера скудна и такие оазисы не могут быть отданы в жертву каким-либо проектам. Тем более, мест для размещения хватает», — отметил Павел Прохорко. «В Салехарде беда с этим просто. Везде причем. Город лысый стал. Но зато напротив администрации на Молодежке целое поле высадили деревьев», — подчеркнула Ирина Власенко.
Агентство направило запрос в мэрию для выяснения обстоятельств. Там пообещали ответ подготовить позже.
Вышка
Соцсети
Установка вышки на аллее
Соцсети
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Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», для города — это уникальное место. «Вчера решили прогуляться по алее, расположенной за микрорайоном Павлова, 31. Деревьям около 100 лет! Шикарное уникальное место в городе! И что мы увидели в конце аллеи?! Ведутся работы по установке вышки сотовой связи впритык к деревьям! То есть, прогуливаясь по алее, ты упираешься в вышку сотовой связи! Вместо того чтобы облагородить уникальное место, решили воткнуть стометровую металлическую трубу», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане, обратившие внимание на публикацию, поддержали мнение автора. «Природа севера скудна и такие оазисы не могут быть отданы в жертву каким-либо проектам. Тем более, мест для размещения хватает», — отметил Павел Прохорко. «В Салехарде беда с этим просто. Везде причем. Город лысый стал. Но зато напротив администрации на Молодежке целое поле высадили деревьев», — подчеркнула Ирина Власенко. Агентство направило запрос в мэрию для выяснения обстоятельств. Там пообещали ответ подготовить позже.