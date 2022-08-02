В ЯНАО протестуют против вышки сотовой связи. Фото

03 августа 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда считают, что сотовую вышку нельзя устанавливать на аллее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», для города — это уникальное место. «Вчера решили прогуляться по алее, расположенной за микрорайоном Павлова, 31. Деревьям около 100 лет! Шикарное уникальное место в городе! И что мы увидели в конце аллеи?! Ведутся работы по установке вышки сотовой связи впритык к деревьям! То есть, прогуливаясь по алее, ты упираешься в вышку сотовой связи! Вместо того чтобы облагородить уникальное место, решили воткнуть стометровую металлическую трубу», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане, обратившие внимание на публикацию, поддержали мнение автора. «Природа севера скудна и такие оазисы не могут быть отданы в жертву каким-либо проектам. Тем более, мест для размещения хватает», — отметил Павел Прохорко. «В Салехарде беда с этим просто. Везде причем. Город лысый стал. Но зато напротив администрации на Молодежке целое поле высадили деревьев», — подчеркнула Ирина Власенко. Агентство направило запрос в мэрию для выяснения обстоятельств. Там пообещали ответ подготовить позже. Вышка Соцсети Установка вышки на аллее Соцсети

Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», для города — это уникальное место. «Вчера решили прогуляться по алее, расположенной за микрорайоном Павлова, 31. Деревьям около 100 лет! Шикарное уникальное место в городе! И что мы увидели в конце аллеи?! Ведутся работы по установке вышки сотовой связи впритык к деревьям! То есть, прогуливаясь по алее, ты упираешься в вышку сотовой связи! Вместо того чтобы облагородить уникальное место, решили воткнуть стометровую металлическую трубу», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане, обратившие внимание на публикацию, поддержали мнение автора. «Природа севера скудна и такие оазисы не могут быть отданы в жертву каким-либо проектам. Тем более, мест для размещения хватает», — отметил Павел Прохорко. «В Салехарде беда с этим просто. Везде причем. Город лысый стал. Но зато напротив администрации на Молодежке целое поле высадили деревьев», — подчеркнула Ирина Власенко. Агентство направило запрос в мэрию для выяснения обстоятельств. Там пообещали ответ подготовить позже.