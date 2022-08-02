В Ханты-Мансийске высыпали грузовик снега, чтобы играть в снежки. Фото

03 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Законсервированный снег для лыжников подарили детям Фото: медиацентр форума «Утро» Целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медицентр форума. «Мы внесли свежую ноту в будни форумчан в виде снега. Снег, законсервированный для центров зимних видов спорта, достали из хранилища», — пояснила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. Осенью этот снег укладывают на лыжные трассы, чтобы спортсмены как можно раньше смогли начать тренироваться. На форуме «Утро», со слов организаторов, он ощутимо освежил атмосферу. Однако устроить игру в снежки (как анонсировалось ранее) или слепить снежную бабу не получилось, поскольку снег быстро растаял и превратился в лед.



Ранее URA.RU сообщало, что гости форума «Утро» 2022 смогут почувствовать зиму на русском севере. Об этом на пресс-конференции «ТАСС-Урал» заявляла Шумакова, приглашая поиграть в снежки и полепить снеговиков. Фото: медиацентр форума «УТРО» Фото: медиацентр форума «УТРО»

Целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медицентр форума. «Мы внесли свежую ноту в будни форумчан в виде снега. Снег, законсервированный для центров зимних видов спорта, достали из хранилища», — пояснила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. Осенью этот снег укладывают на лыжные трассы, чтобы спортсмены как можно раньше смогли начать тренироваться. На форуме «Утро», со слов организаторов, он ощутимо освежил атмосферу. Однако устроить игру в снежки (как анонсировалось ранее) или слепить снежную бабу не получилось, поскольку снег быстро растаял и превратился в лед. Ранее URA.RU сообщало, что гости форума «Утро» 2022 смогут почувствовать зиму на русском севере. Об этом на пресс-конференции «ТАСС-Урал» заявляла Шумакова, приглашая поиграть в снежки и полепить снеговиков.