Поиграть в снежки в начале августа можно будет в ХМАО

27 июля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Не только поиграть в снежки, но даже слепить снежную бабу можно будет на форуме «Утро» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поиграть в снежки и слепить снежную бабу можно будет в Ханты-Мансийске в начале августа на площадке главной молодежной тусовки УрФО, форуме «Утро». Об этом заявила директор департамента общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. «Участники смогут поиграть в снежки, полепить снеговиков. У нас биатлонный центр мирового уровня. И проходят соревнования по горным лыжам. Поэтому есть специальное оборудование и техника, которые позволяют насыпать снег и производить его 24/7 и 365 дней в году. Поэтому вот это вот оборудование, которое обслуживает чемпионаты мира по биатлону, по лыжным гонкам будут задействованы на площадке форума, с тем, чтобы наши гости смогли почувствовать, что такое зима на русском севере», — сказала Шумакова.



Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. Участники — более 500 молодых людей из 48 регионов РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters. С гостями пообщаются уральский полпред президента и шесть губернаторов.

Поиграть в снежки и слепить снежную бабу можно будет в Ханты-Мансийске в начале августа на площадке главной молодежной тусовки УрФО, форуме «Утро». Об этом заявила директор департамента общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. «Участники смогут поиграть в снежки, полепить снеговиков. У нас биатлонный центр мирового уровня. И проходят соревнования по горным лыжам. Поэтому есть специальное оборудование и техника, которые позволяют насыпать снег и производить его 24/7 и 365 дней в году. Поэтому вот это вот оборудование, которое обслуживает чемпионаты мира по биатлону, по лыжным гонкам будут задействованы на площадке форума, с тем, чтобы наши гости смогли почувствовать, что такое зима на русском севере», — сказала Шумакова. Форум «УТРО» пройдет с 1 по 10 августа. Участники — более 500 молодых людей из 48 регионов РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Ранее URA.RU сообщало, что на его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии питерская группа The Hatters. С гостями пообщаются уральский полпред президента и шесть губернаторов.