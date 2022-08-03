Памятник советским воинам в Риге уничтожат после сноса

03 августа 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Памятник не представляет художественной ценности, считают в Латвии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Памятник Освободителям Риги после сноса уничтожат полностью. Об этом рассказал мэр города Олег Буров. «После демонтажа не планируется сохранять ни одну из частей памятника советским воинам в парке Победы. Он будет снесен по частям, так как Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован», — сказал Буров в программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении. Власти Риги рассматривают вариант подрыва памятника для демонтажа. Латвийский парламент одобрил снос, президент страны Эгилс Левитс назвал памятник «объектом российской пропаганды». Латвия также разорвала культурные отношения с РФ. Недружественные действия западных стран связаны со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

Памятник Освободителям Риги после сноса уничтожат полностью. Об этом рассказал мэр города Олег Буров. «После демонтажа не планируется сохранять ни одну из частей памятника советским воинам в парке Победы. Он будет снесен по частям, так как Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован», — сказал Буров в программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении. Власти Риги рассматривают вариант подрыва памятника для демонтажа. Латвийский парламент одобрил снос, президент страны Эгилс Левитс назвал памятник «объектом российской пропаганды». Латвия также разорвала культурные отношения с РФ. Недружественные действия западных стран связаны со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля.