Власти Риги обсуждают вариант подрыва памятника советским воинам

Советский памятник в Риге могут взорвать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Риги рассмотрят возможность снести памятник советским воинам в парке Победы посредствам подрыва. Об этом сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, информацию приводит портал Delfi.

«Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника, в том числе подрыв. Рижскому самоуправлению нужно будет демонтировать памятник в парке Победы до 15 ноября», — передает издание.

Власти уточнили, что пока не определились, каким способом от него избавятся. Демонтаж стоит дорого, поэтому рассматривается и такой вариант, отмечает телеканал 360.

Скандал с памятником начался в День Победы — 9 мая Латвия запретила гражданам отмечать этот праздник. Люди все равно принесли цветы к памятнику в парке Победы в Риге, однако их убрали бульдозером. Позже цветов стало еще больше — жители принесли букеты к памятнику вновь. После этого, уже 12 мая, парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги и начал подготовку к демонтажу монумента. Президент Латвии поддержал это решение, назвав советский памятник «объектом российском пропаганды».