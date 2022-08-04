Нанятые властями ХМАО охотники за фейками похвастались трофеями

05 августа 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Аналитики ищут фейки круглосуточно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Служба поиска и разоблачения фейков в «Центре управления регионом» отчиталась о том, что менее чем за месяц они обнаружили 22 фейка, выпущенных в информационное поле Югры. С журналистом URA.RU они поделились самыми заметными «трофеями». «Сотрудниками ЦУР-Югры выявлено и опровергнуто 22 региональных фейка. Это не только ложь, но и дестабилизирующая и разжигающая ненависть информация. Пользователи сами пишут о том, что услышали о подозрительной новости от соседей, знакомых и просят проверить подлинность сообщения. Аналитики по обращению жителей или самостоятельно проверяют достоверность и информируют публикаторов таких сообщений, что их ввели в заблуждение, если информация не соответствует действительности», — рассказала корреспонденту агентства старший аналитик ЦУРа Анна Пузина.



Среди наиболее показательных фейков, которые обнаружили специалисты, фотография с якобы найденным на трассе в Сургутском районе ребенком. Оказалось, что сама история произошла в Казахстане, а скопирована и распространялась в российских регионах с целью дестабилизации моральной обстановки. Другой популярный фейк распространило сообщество «ЧП Сургут». Эксперты ЦУРа считают, что с целью разжигания межнациональной розни паблик распространил новость о том, что некий Максим соблазнил жену южанина, пропавшего без вести во время СВО на Украине. Этот фейк также пытались распространять и в других российских регионах. Все ложные посты и сообщения работники ЦУРа разоблачают и предупреждают администраторов каналов распространения, где они были опубликованы. Чаще всего модераторы или администраторы убирают такие новости, делятся эксперты. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО делегировало центру управления регионом полномочия по выявлению и маркировке фейков в соцсетях. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба поиска и разоблачения фейков в «Центре управления регионом» отчиталась о том, что менее чем за месяц они обнаружили 22 фейка, выпущенных в информационное поле Югры. С журналистом URA.RU они поделились самыми заметными «трофеями». «Сотрудниками ЦУР-Югры выявлено и опровергнуто 22 региональных фейка. Это не только ложь, но и дестабилизирующая и разжигающая ненависть информация. Пользователи сами пишут о том, что услышали о подозрительной новости от соседей, знакомых и просят проверить подлинность сообщения. Аналитики по обращению жителей или самостоятельно проверяют достоверность и информируют публикаторов таких сообщений, что их ввели в заблуждение, если информация не соответствует действительности», — рассказала корреспонденту агентства старший аналитик ЦУРа Анна Пузина. Среди наиболее показательных фейков, которые обнаружили специалисты, фотография с якобы найденным на трассе в Сургутском районе ребенком. Оказалось, что сама история произошла в Казахстане, а скопирована и распространялась в российских регионах с целью дестабилизации моральной обстановки. Другой популярный фейк распространило сообщество «ЧП Сургут». Эксперты ЦУРа считают, что с целью разжигания межнациональной розни паблик распространил новость о том, что некий Максим соблазнил жену южанина, пропавшего без вести во время СВО на Украине. Этот фейк также пытались распространять и в других российских регионах. Все ложные посты и сообщения работники ЦУРа разоблачают и предупреждают администраторов каналов распространения, где они были опубликованы. Чаще всего модераторы или администраторы убирают такие новости, делятся эксперты. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО делегировало центру управления регионом полномочия по выявлению и маркировке фейков в соцсетях. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании.