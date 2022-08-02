Организаторы 300-летия Перми рассказали о потенциальных спонсорах

03 августа 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Деньги на 300-летие Перми просят у крупных российских компаний Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Организаторы мероприятий к 300-летию Перми изыскивают деньги не только в бюджетах края и России, но и договариваются со спонсорами. По словам зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Натальи Галкиной, переговоры сейчас активно ведутся как с местными, так и с российскими компаниями. «Помимо того, что у нас есть бюджеты региональные и федеральные, нам необходимо работать с партнерами», — отметила Галкина на заседании оргкомитета. По ее словам, активно ведутся переговоры со Сбером, «Лукойлом» и «Почтой России». Кроме этого, организаторы юбилея Перми намерены договориться о партнерстве с компаниями РЖД, «Ренова», «Сибур», «Уралхим», «Русгидро» и другими. По словам Галкиной, потенциальных партнеров предстоит заинтересовать, а потом и отблагодарить за участие. Список потенциальных спонсоров юбилея Перми Презентация Натальи Галкиной

Организаторы мероприятий к 300-летию Перми изыскивают деньги не только в бюджетах края и России, но и договариваются со спонсорами. По словам зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Натальи Галкиной, переговоры сейчас активно ведутся как с местными, так и с российскими компаниями. «Помимо того, что у нас есть бюджеты региональные и федеральные, нам необходимо работать с партнерами», — отметила Галкина на заседании оргкомитета. По ее словам, активно ведутся переговоры со Сбером, «Лукойлом» и «Почтой России». Кроме этого, организаторы юбилея Перми намерены договориться о партнерстве с компаниями РЖД, «Ренова», «Сибур», «Уралхим», «Русгидро» и другими. По словам Галкиной, потенциальных партнеров предстоит заинтересовать, а потом и отблагодарить за участие.