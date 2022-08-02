Организаторы 300-летия Перми рассказали о потенциальных спонсорах

Организаторы мероприятий к 300-летию Перми изыскивают деньги не только в бюджетах края и России, но и договариваются со спонсорами. По словам зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Натальи Галкиной, переговоры сейчас активно ведутся как с местными, так и с российскими компаниями.
«Помимо того, что у нас есть бюджеты региональные и федеральные, нам необходимо работать с партнерами», — отметила Галкина на заседании оргкомитета. По ее словам, активно ведутся переговоры со Сбером, «Лукойлом» и «Почтой России».
Кроме этого, организаторы юбилея Перми намерены договориться о партнерстве с компаниями РЖД, «Ренова», «Сибур», «Уралхим», «Русгидро» и другими. По словам Галкиной, потенциальных партнеров предстоит заинтересовать, а потом и отблагодарить за участие.
Список потенциальных спонсоров юбилея Перми
Презентация Натальи Галкиной
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Организаторы мероприятий к 300-летию Перми изыскивают деньги не только в бюджетах края и России, но и договариваются со спонсорами. По словам зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Натальи Галкиной, переговоры сейчас активно ведутся как с местными, так и с российскими компаниями. «Помимо того, что у нас есть бюджеты региональные и федеральные, нам необходимо работать с партнерами», — отметила Галкина на заседании оргкомитета. По ее словам, активно ведутся переговоры со Сбером, «Лукойлом» и «Почтой России». Кроме этого, организаторы юбилея Перми намерены договориться о партнерстве с компаниями РЖД, «Ренова», «Сибур», «Уралхим», «Русгидро» и другими. По словам Галкиной, потенциальных партнеров предстоит заинтересовать, а потом и отблагодарить за участие.