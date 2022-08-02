Tommy Hilfiger в ХМАО, несмотря на санкции, набирает руководство

В сургутском ТЦ «Аура» магазин Tommy Hilfiger продолжает работать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте магазин Tommy Hilfiger, несмотря на санкции, продолжает работать и набирает персонал. Среди доступных вакансий: должности администратора и продавцов. Объявления опубликованы на сайте HeadHunter.

«Лидер fashion-индустрии BNS Group, представляющая на российском рынке бренды одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, KARL LAGERFELD, COACH, Calvin Klein Underwear, Paper Shop, Michael Kors и другие, открывает поиск на позицию администратора магазина бренда Tommy Hilfiger в ТЦ „Аура“», — говорится в публикации. На должности сотруднику готовы платить от 50 тысяч рублей, а продавцам-кассирам обещают зарплату от 35 тысяч, согласно объявлениям.

Американская компания PVH, которая, в том числе, владеет маркой Tommy Hilfiger, приостановила работу в России. Тем временем магазины бренда, которые продвигает в регионах РФ BNS Group, открыты несмотря на санкции. URA.RU направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M.

Многие зарубежные бренды приостановили работу в России в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.