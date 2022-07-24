Бизнесмены из ХМАО наладили доставку товаров ZARA и H&M из Индии

Предприниматели будут доставлять в Россию бренды в том числе от ZARA, H&M и Reebok Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприниматели из Нижневартовска вместе с партнерами из Индии запустили в России доставку товаров от брендов, которые ушли из страны на фоне санкций. Среди них ZARA, IKEA и H&M. Об этом URA.RU рассказал представитель интернет-магазина GOASHA Владимир Растяпин.

«GOASHA — это наш интернет-магазин, в котором представлены коллекции мировых брендов — товары будут доставляться из Индии, склад находится в Нижневартовске. Вскоре планируем открыть их и в других городах России. У нас уже представлены многие бренды, например, ZARA, H&M, Levi’s. Сейчас работаем над тем, чтобы доставлять товары Nike и Reebok и даже в планах IKEA. Наша продукция полностью оригинальна, с этикетками и товарными знаками», — рассказал корреспонденту URA.RU Растяпин.

Предприниматели работают над проектом с партнером из Индии, который контролирует бизнес за рубежом. Доставлять товары предприниматели обещают в небольшой срок. «Люди уже привыкли покупать одежду многих фирм, покинувших российский рынок. И не все компании, предлагающие оригинальные модели, могут предоставить товары и сервис по доступной цене», — добавляет предприниматель.

Сейчас компания занимается своим продвижением в социальных сетях. Параллельно команда разрабатывает сайт интернет-магазина. Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из Нижневартовска Елена Койнова запустила собственный бренд одежды под своей фамилией. Швея создает уникальные спортивные костюмы и собирается их продавать на маркетплейсах.

ZARA, IKEA и H&M, как и многие другие зарубежные компании приостановили работу в России в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.