Мать осужденного, обезглавленного в пермской ИК, обратилась в СКР

Сын Галины Оньковой погиб на пилораме ИК-10 в октябре 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Добрянки (Пермский край) Галина Онькова, сын которой был найден обезглавленным в ИК №10, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом URA.RU рассказала юрист Наталья Бахарева, представляющая интересы Оньковой.

«1 июля мы направили обращение на имя Бастрыкина. Мы хотим добиться, чтобы материал проверки [по факту гибели осужденного] из следственного отдела по Чусовскому округу передали в краевое СУ СКР и возбудили уголовное дело», — пояснила Бахарева.

По словам юриста, материалы, представленные следователями, «вызвали у родственников погибшего много вопросов». Галина Онькова также настаивает на проведении эксгумации тела для проведения независимой судебно-медицинской экспертизы. Однако провести ее можно только в рамках уже возбужденного уголовного дела.

URA.RU писало, что в октябре 2021 года в колонии строгого режима №10, расположенной в Чусовском округе при странных обстоятельствах погиб осужденный Александр Брагин. Мужчина был найден с отрубленной головой на пилораме при колонии. Когда мать погибшего приехала в колонию, чтобы забрать тело сына, ей пришлось самостоятельно доставать его останки из мешков и перекладывать в гроб.