Мэрия Екатеринбурга раскрыла время старта салюта в День города

Салют в День города будет идти 20 минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге 20 августа празднование Дня города завершится фейерверком, который начнется в 22:40 по местному времени и продлится 20 минут. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Завершится празднование Дня города светомузыкальным представлением, которое пройдет на Макаровском мосту с 22:30 до 22:40, а также праздничным фейерверком в акватории Городского пруда. Салют начнется в 22:40 и продлится до 23:00», — сказано в постановлении

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.