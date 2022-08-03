В США предрекли Киеву крах и потерю юга Украины

03 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Девис считает, что армия Украины недостаточно подготовлена для наступательной операции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При попытке наступления ВСУ Украина может понести еще большие потери, чем в начале спецоперации, так как у ее армия имеет недостаточный опыт и подготовку. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Девис в статье для журнала 19Fortyfive. «Опасность в стремлении к чуду и попытке наступления заключается в том, что Украина рискует понести еще большие потери, потерять еще больше незаменимой техники и, в конце концов, потенциально потерять еще большую территорию, чем она имела в начале битвы. Все, что России нужно будет сделать, это принять на себя удары, а затем, когда украинская сторона израсходует свою ударную мощь, начать контрнаступление, чтобы отбросить ослабленные войска дальше на запад», — приводит слова Дэвиса издание 19Fortyfive. Он отметил, что сторона с недостаточным опытом и нехваткой техники будет нести серьезные потери, если противостоит стороне, у которой в этой области преимущество. Как человек, принимавший участие во многих танковых сражениях, он считает, что Украине будет довольно сложно провести наступательную операцию. «Даже со всем тем, что Запад дал Киеву, Россия по-прежнему имеет прочное преимущество в авиации, ракетах и артиллерии», — говорит Дэвис. Также экс-полковник армии США рассказал, что для ВСУ план захватить Херсонскую область у России находится за «пределами разумного». Он считает, что такая задача сейчас не по силам ни одной армии мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При попытке наступления ВСУ Украина может понести еще большие потери, чем в начале спецоперации, так как у ее армия имеет недостаточный опыт и подготовку. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Девис в статье для журнала 19Fortyfive. «Опасность в стремлении к чуду и попытке наступления заключается в том, что Украина рискует понести еще большие потери, потерять еще больше незаменимой техники и, в конце концов, потенциально потерять еще большую территорию, чем она имела в начале битвы. Все, что России нужно будет сделать, это принять на себя удары, а затем, когда украинская сторона израсходует свою ударную мощь, начать контрнаступление, чтобы отбросить ослабленные войска дальше на запад», — приводит слова Дэвиса издание 19Fortyfive. Он отметил, что сторона с недостаточным опытом и нехваткой техники будет нести серьезные потери, если противостоит стороне, у которой в этой области преимущество. Как человек, принимавший участие во многих танковых сражениях, он считает, что Украине будет довольно сложно провести наступательную операцию. «Даже со всем тем, что Запад дал Киеву, Россия по-прежнему имеет прочное преимущество в авиации, ракетах и артиллерии», — говорит Дэвис. Также экс-полковник армии США рассказал, что для ВСУ план захватить Херсонскую область у России находится за «пределами разумного». Он считает, что такая задача сейчас не по силам ни одной армии мира.