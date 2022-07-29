19Fortyfive: у Киева нет шансов на возвращение Херсона

30 июля 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ приведет Украину к еще большим потерям, считает Дэниел Дэвис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задача для украинских войск отбить Херсонскую область у армии России находится за гранью возможного. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive. «Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — заявил Дэниел Дэвис. Он также добавил, что эта задача сейчас не по силам ни одной армии мира. Также эксперт считает, что стремление Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого, считает отставной подполковник, России нужно лишь дождаться, когда Украина израсходует свою ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит новое наступление на Херсон. 25 июля власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Россия контролирует Херсонскую область с марта. Власти Херсона заявили, что Украина прекратила существовать как государство. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.

Задача для украинских войск отбить Херсонскую область у армии России находится за гранью возможного. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive. «Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — заявил Дэниел Дэвис. Он также добавил, что эта задача сейчас не по силам ни одной армии мира. Также эксперт считает, что стремление Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого, считает отставной подполковник, России нужно лишь дождаться, когда Украина израсходует свою ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит новое наступление на Херсон. 25 июля власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Россия контролирует Херсонскую область с марта. Власти Херсона заявили, что Украина прекратила существовать как государство. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.