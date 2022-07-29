29 июля 2022

19Fortyfive: у Киева нет шансов на возвращение Херсона

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Контрнаступление ВСУ приведет Украину к еще большим потерям, считает Дэниел Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Задача для украинских войск отбить Херсонскую область у армии России находится за гранью возможного. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive.

«Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — заявил Дэниел Дэвис. Он также добавил, что эта задача сейчас не по силам ни одной армии мира.

Также эксперт считает, что стремление Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого, считает отставной подполковник, России нужно лишь дождаться, когда Украина израсходует свою ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит новое наступление на Херсон. 25 июля власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Россия контролирует Херсонскую область с марта. Власти Херсона заявили, что Украина прекратила существовать как государство. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.

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Задача для украинских войск отбить Херсонскую область у армии России находится за гранью возможного. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive. «Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — заявил Дэниел Дэвис. Он также добавил, что эта задача сейчас не по силам ни одной армии мира. Также эксперт считает, что стремление Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого, считает отставной подполковник, России нужно лишь дождаться, когда Украина израсходует свою ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит новое наступление на Херсон. 25 июля власти Херсона сообщили о неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Россия контролирует Херсонскую область с марта. Власти Херсона заявили, что Украина прекратила существовать как государство. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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