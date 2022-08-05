Отоларинголог Зайцев перечислил главные причина запаха изо рта

06 августа 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Причинами неприятного запаха изо рта могут быть проблемы, связанные с десной и лор-органами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Онкология в верхнем дыхательном пути, бронхолегочной системе, желудочно-кишечном тракте может быть причиной неприятного запаха изо рта. Также запах могут провоцировать болезни лор-органов: тонзиллиты, гаймориты, риносинуситы, рениты и аденоиды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Онкология, которая находится в верхнем дыхательном пути, то есть, отдел головы-шеи, либо бронхолегочная система, либо желудочно-кишечный тракт, будет провоцировать неприятный запах изо рта. Помимо какой-то основной симптоматики, например, кровоточивость, низкий гемоглобин, слабость, специфическая болезненность. Тем более если это разлагающаяся опухоль, то будет крайне неприятный запах», — сказал Владимир Зайцев. Однако и лор-органы могут быть источником неприятного запаха изо рта, отметил врач. «Есть люди, которые думают, что запах изо рта появляется из-за лор-органов. И если мы говорим именно про лор-органы, то идем от поверхностного к глубокому. На первом месте — казеозный детрит. Люди называют это казеозные пробки или пробки в небных миндалинах, гландах. Это белая творожистая субстанция. Это один ярких признаков хронического тонзиллита. Они имеют специфический запах и пока он не будет удален, запах будет ощутим окружающим и самому пациенту», — уточнил собеседник агентства. «На втором месте — это слизь, которая находится в полости носа. Она тоже дает запах. При гайморите, при риносинусите тоже будет сильно пахнуть. Как правило, природа бактериальная, поэтому стафилококковая флора тоже издает специфический, достаточно сильный запах. Пока это состояние не будет пролечено самостоятельно в домашних условиях, либо в условиях клиники, это будет беспокоить», — добавил он. Отоларинголог отметил, что запах может быть вызван и стоматологическими проблемами. «Третье — стекание слизи по задней стенке глотки или постназальный затек. Это либо аденоидная вегетация, либо ренит. Состояние крайне неприятное, которое дает запах. Четвертое — десна. Они тоже могут быть не в порядке. Это уже стоматологическая проблема, но все равно это полость рта и запах будет довольно неприятный. У пожилых людей такое часто бывает», — подчеркнул Зайцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онкология в верхнем дыхательном пути, бронхолегочной системе, желудочно-кишечном тракте может быть причиной неприятного запаха изо рта. Также запах могут провоцировать болезни лор-органов: тонзиллиты, гаймориты, риносинуситы, рениты и аденоиды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Онкология, которая находится в верхнем дыхательном пути, то есть, отдел головы-шеи, либо бронхолегочная система, либо желудочно-кишечный тракт, будет провоцировать неприятный запах изо рта. Помимо какой-то основной симптоматики, например, кровоточивость, низкий гемоглобин, слабость, специфическая болезненность. Тем более если это разлагающаяся опухоль, то будет крайне неприятный запах», — сказал Владимир Зайцев. Однако и лор-органы могут быть источником неприятного запаха изо рта, отметил врач. «Есть люди, которые думают, что запах изо рта появляется из-за лор-органов. И если мы говорим именно про лор-органы, то идем от поверхностного к глубокому. На первом месте — казеозный детрит. Люди называют это казеозные пробки или пробки в небных миндалинах, гландах. Это белая творожистая субстанция. Это один ярких признаков хронического тонзиллита. Они имеют специфический запах и пока он не будет удален, запах будет ощутим окружающим и самому пациенту», — уточнил собеседник агентства. «На втором месте — это слизь, которая находится в полости носа. Она тоже дает запах. При гайморите, при риносинусите тоже будет сильно пахнуть. Как правило, природа бактериальная, поэтому стафилококковая флора тоже издает специфический, достаточно сильный запах. Пока это состояние не будет пролечено самостоятельно в домашних условиях, либо в условиях клиники, это будет беспокоить», — добавил он. Отоларинголог отметил, что запах может быть вызван и стоматологическими проблемами. «Третье — стекание слизи по задней стенке глотки или постназальный затек. Это либо аденоидная вегетация, либо ренит. Состояние крайне неприятное, которое дает запах. Четвертое — десна. Они тоже могут быть не в порядке. Это уже стоматологическая проблема, но все равно это полость рта и запах будет довольно неприятный. У пожилых людей такое часто бывает», — подчеркнул Зайцев.