Под Челябинском появится новый культурный центр

04 августа 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

В микрорайоне «Белый хутор» появится центр притяжения творческих и спортивных людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вблизи микрорайона «Белый Хутор», расположенного в Сосновском районе Челябинской области, появится новый культурный центр внушительных размеров. Об этом сообщается на сайте Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки. «Сейчас идет обсуждение важного проекта — строительство культурного центра возле микрорайона „Белый Хутор“. Внушительный комплекс под спортивные секции и творческие мастерские планируется возвести с привлечением средств инфраструктурного займа», — говорится в сообщении. Культурный центр около микрорайона «Белый хутор» будет построен параллельно со школой и детским садом, а также новой очередью многоквартирных домов. Кроме того, на территории местной аллеи появятся качели и лавочки с навесами. Рядом возведут большой скейт-парк и воркаут-площадку. Через некоторое время микрорайон полностью благоустроят: появятся дополнительные парковки, будут созданы теневые территории и оборудована площадка для выгула собак. Ранее Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮЖ КЖСИ) получила доступ к федеральному траншу в рамках кредита за счет инфраструктурных облигаций на строительство под Челябинском школы и детского сада. Челябинская область стала первым регионом России, которому предоставили положительное заключение Минстроя РФ на получение данного займа.

Вблизи микрорайона «Белый Хутор», расположенного в Сосновском районе Челябинской области, появится новый культурный центр внушительных размеров. Об этом сообщается на сайте Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки. «Сейчас идет обсуждение важного проекта — строительство культурного центра возле микрорайона „Белый Хутор“. Внушительный комплекс под спортивные секции и творческие мастерские планируется возвести с привлечением средств инфраструктурного займа», — говорится в сообщении. Культурный центр около микрорайона «Белый хутор» будет построен параллельно со школой и детским садом, а также новой очередью многоквартирных домов. Кроме того, на территории местной аллеи появятся качели и лавочки с навесами. Рядом возведут большой скейт-парк и воркаут-площадку. Через некоторое время микрорайон полностью благоустроят: появятся дополнительные парковки, будут созданы теневые территории и оборудована площадка для выгула собак. Ранее Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮЖ КЖСИ) получила доступ к федеральному траншу в рамках кредита за счет инфраструктурных облигаций на строительство под Челябинском школы и детского сада. Челябинская область стала первым регионом России, которому предоставили положительное заключение Минстроя РФ на получение данного займа.