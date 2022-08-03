03 августа 2022

Под Челябинском появится новый культурный центр

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Доска Белоусову Валерию. Эскиз. Челябинск., кисти, мастерская художника
В микрорайоне «Белый хутор» появится центр притяжения творческих и спортивных людей Фото:

Вблизи микрорайона «Белый Хутор», расположенного в Сосновском районе Челябинской области, появится новый культурный центр внушительных размеров. Об этом сообщается на сайте Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки.

«Сейчас идет обсуждение важного проекта — строительство культурного центра возле микрорайона „Белый Хутор“. Внушительный комплекс под спортивные секции и творческие мастерские планируется возвести с привлечением средств инфраструктурного займа», — говорится в сообщении.

Культурный центр около микрорайона «Белый хутор» будет построен параллельно со школой и детским садом, а также новой очередью многоквартирных домов. Кроме того, на территории местной аллеи появятся качели и лавочки с навесами. Рядом возведут большой скейт-парк и воркаут-площадку. Через некоторое время микрорайон полностью благоустроят: появятся дополнительные парковки, будут созданы теневые территории и оборудована площадка для выгула собак.

Ранее Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮЖ КЖСИ) получила доступ к федеральному траншу в рамках кредита за счет инфраструктурных облигаций на строительство под Челябинском школы и детского сада. Челябинская область стала первым регионом России, которому предоставили положительное заключение Минстроя РФ на получение данного займа.

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Вблизи микрорайона «Белый Хутор», расположенного в Сосновском районе Челябинской области, появится новый культурный центр внушительных размеров. Об этом сообщается на сайте Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки. «Сейчас идет обсуждение важного проекта — строительство культурного центра возле микрорайона „Белый Хутор“. Внушительный комплекс под спортивные секции и творческие мастерские планируется возвести с привлечением средств инфраструктурного займа», — говорится в сообщении. Культурный центр около микрорайона «Белый хутор» будет построен параллельно со школой и детским садом, а также новой очередью многоквартирных домов. Кроме того, на территории местной аллеи появятся качели и лавочки с навесами. Рядом возведут большой скейт-парк и воркаут-площадку. Через некоторое время микрорайон полностью благоустроят: появятся дополнительные парковки, будут созданы теневые территории и оборудована площадка для выгула собак. Ранее Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮЖ КЖСИ) получила доступ к федеральному траншу в рамках кредита за счет инфраструктурных облигаций на строительство под Челябинском школы и детского сада. Челябинская область стала первым регионом России, которому предоставили положительное заключение Минстроя РФ на получение данного займа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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