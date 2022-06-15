Челябинскому застройщику дали денег на школу и детсад

В Сосновском районе построят школу и детсад с ясельными группами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮЖ КЖСИ) получила доступ к первому федеральному траншу в рамках кредита за счет инфраструктурных облигаций на строительство под Челябинском школы и детского сада. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, речь идет о школе на 1100 мест и детсаде с ясельными группами на 278 мест в микрорайоне «Белый Хутор» в Сосновском районе.

«ЮУ КЖСИ на данный момент выполнила подготовку земельного участка за счет собственных средств. Площадка огорожена бетонным забором, вырыт котлован, выполнена вертикальная планировка территории (выровнен рельеф местности) и проведена пробная забивка свай. Школа и детский сад — важные инфраструктурные объекты не только для „Белого хутора“, но и всего Сосновского района, испытывающего дефицит образовательных учреждений», — пояснили в пресс-службе.

Для ЮУ КЖСИ был одобрен инфраструктурный займ в июле 2021 года. Челябинская область стала первым регионом в России, получившим положительное заключение Минстроя РФ на эту тему. В декабре того же года корпорация подписала договор с оператором госпрограммы.

На реализацию проекта инвестор получит у ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации» 1,4 млрд рублей под 3,5% годовых. Деньги выделяются под госгарантию областного правительства.