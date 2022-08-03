Девочку с различными травмами госпитализировали в ДГКБ № 9 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 3 августа произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка. Водитель на Mitsubishi Outlander сбил девочку, которая переходила дорогу на красный, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«Девочка переходила дорогу на красный по улице Первомайская, 107. За рулем иномарки была 41-летняя женщина, которая ехала на зеленый. Она, увидев девочку, затормозила, но избежать столкновения не удалось», — пояснило ведомство. Девочку с различными травмами госпитализировали в ДГКБ № 9.

Сотрудниками полиции установлено, что женщина-водитель ранее десять раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Инспекторами ГИБДД установлено, что женщина была трезва в момент ДТП. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии. Сотрудники полиции проверят школу, в которой обучается девочка, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Материалы дела будут направлены в подразделение ПДН Кировского района.

Ранее URA.RU писало о матери с дочкой, которых сбил автомобилист. Девушка везла дочку на электровелосипеде.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу