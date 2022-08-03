СФ поддержал запрет чиновникам владеть имуществом в странах НАТО

В Совете Федерации поддержали законопроект, запрещающий российским чиновникам и парламентариям владеть имуществом в странах НАТО. Об этом доложила сенатор Ольга Ковитиди.
«Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России», — заявила Ковитиди, передает РИА «Новости». При этом в число людей, на которых предложили распространить запрет, включили президента России, депутатов Госдумы, а также сенаторов и министров.
Ранее стало известно, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который устанавливает запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает NEWS.ru.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
В Совете Федерации поддержали законопроект, запрещающий российским чиновникам и парламентариям владеть имуществом в странах НАТО. Об этом доложила сенатор Ольга Ковитиди. «Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России», — заявила Ковитиди, передает РИА «Новости». При этом в число людей, на которых предложили распространить запрет, включили президента России, депутатов Госдумы, а также сенаторов и министров. Ранее стало известно, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который устанавливает запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает NEWS.ru.