СФ поддержал запрет чиновникам владеть имуществом в странах НАТО

04 августа 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Сенатор Ковитиди заявила о поддержке запрета чиновникам владеть имуществом в странах НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Совете Федерации поддержали законопроект, запрещающий российским чиновникам и парламентариям владеть имуществом в странах НАТО. Об этом доложила сенатор Ольга Ковитиди. «Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России», — заявила Ковитиди, передает РИА «Новости». При этом в число людей, на которых предложили распространить запрет, включили президента России, депутатов Госдумы, а также сенаторов и министров. Ранее стало известно, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который устанавливает запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает NEWS.ru .

В Совете Федерации поддержали законопроект, запрещающий российским чиновникам и парламентариям владеть имуществом в странах НАТО. Об этом доложила сенатор Ольга Ковитиди. «Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России», — заявила Ковитиди, передает РИА «Новости». При этом в число людей, на которых предложили распространить запрет, включили президента России, депутатов Госдумы, а также сенаторов и министров. Ранее стало известно, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который устанавливает запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает NEWS.ru.