США ответили России по поводу военного сотрудничества

04 августа 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

В США заявили о желании подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вашингтон хотел бы начать переговоры с Москвой по замене Договора об мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающего в 2026 году, но сроки напрямую зависят от действий России вокруг Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Мы достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет. […] Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», — сообщила замгоссекретаря, пишет ТАСС. Она отметила, что конкретных сроков переговоров Вашингтон пока не ставит. По ее словам, США хотят вернуться за стол переговоров, когда Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В постпредстве подчеркнули, что именно США в одностороннем порядке прекратили диалог по стратегической стабильности с РФ под предлогом событий вокруг Украины.

Вашингтон хотел бы начать переговоры с Москвой по замене Договора об мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающего в 2026 году, но сроки напрямую зависят от действий России вокруг Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Мы достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет. […] Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», — сообщила замгоссекретаря, пишет ТАСС. Она отметила, что конкретных сроков переговоров Вашингтон пока не ставит. По ее словам, США хотят вернуться за стол переговоров, когда Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. Ранее Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В постпредстве подчеркнули, что именно США в одностороннем порядке прекратили диалог по стратегической стабильности с РФ под предлогом событий вокруг Украины.