01 августа 2022

Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
РФ призвала США продемонстрировать готовность к переговорам по контролю над вооружениями Фото:

Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН.

»[Госсекретарь США] Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена <…> о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы «партнер» [Россия] действовал «в духе доброй воли», — говорится в комментарии на обзорной конференции ДНЯО.

Там отмечено, что РФ хочет понять, действительно ли Вашингтон готов к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это «красивые слова». Также отмечается, что «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, США должны умолять Россию провести переговоры по данному вопросу.

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Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН. »[Госсекретарь США] Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена <…> о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы «партнер» [Россия] действовал «в духе доброй воли», — говорится в комментарии на обзорной конференции ДНЯО. Там отмечено, что РФ хочет понять, действительно ли Вашингтон готов к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это «красивые слова». Также отмечается, что «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины». Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, США должны умолять Россию провести переговоры по данному вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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