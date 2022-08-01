Россия призвала США подтвердить готовность к переговорам

02 августа 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

РФ призвала США продемонстрировать готовность к переговорам по контролю над вооружениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН. »[Госсекретарь США] Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена <…> о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы «партнер» [Россия] действовал «в духе доброй воли», — говорится в комментарии на обзорной конференции ДНЯО. Там отмечено, что РФ хочет понять, действительно ли Вашингтон готов к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это «красивые слова». Также отмечается, что «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины». Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, США должны умолять Россию провести переговоры по данному вопросу.

Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН. »[Госсекретарь США] Энтони Блинкен упомянул также в своем выступлении сегодняшнее обращение президента США Джо Байдена <…> о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году. При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы «партнер» [Россия] действовал «в духе доброй воли», — говорится в комментарии на обзорной конференции ДНЯО. Там отмечено, что РФ хочет понять, действительно ли Вашингтон готов к переговорам по договоренностям, которые должны прийти на смену СНВ-3, или это «красивые слова». Также отмечается, что «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины». Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, США должны умолять Россию провести переговоры по данному вопросу.