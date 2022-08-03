В РФ предложили ввести налоговый возврат для части пенсионеров

04 августа 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесут законопроект о праве на налоговый возврат для работающих пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект они внесут в Госдуму 4 августа, сообщил в telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Пенсионеры, осуществляющие работу и (или) иную деятельность, имеют право на получение пенсионного социального налогового возврата. Пенсионный социальный налоговый возврат устанавливается в размере 50% суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), […], но не более 25 тысяч рублей», — говорится в федеральном законе «О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ». Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончании налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет. Авторы поправки отмечают, что проект федерального закона направлен на улучшение материального положения работающих пенсионеров. Отмечается, что вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. С 1 августа в России вступили новые законодательные изменения. Так, например, в регионах были введены новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста.

В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект они внесут в Госдуму 4 августа, сообщил в telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Пенсионеры, осуществляющие работу и (или) иную деятельность, имеют право на получение пенсионного социального налогового возврата. Пенсионный социальный налоговый возврат устанавливается в размере 50% суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), […], но не более 25 тысяч рублей», — говорится в федеральном законе «О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ». Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончании налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет. Авторы поправки отмечают, что проект федерального закона направлен на улучшение материального положения работающих пенсионеров. Отмечается, что вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. С 1 августа в России вступили новые законодательные изменения. Так, например, в регионах были введены новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста.