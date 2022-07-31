31 июля 2022

Пенсии работающим, новые выплаты семьям: что изменилось 1 августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения с 1 августа включают в себя повышение пенсий и новые меры поддержки Фото:

С 1 августа в России вступает в силу новые законодательные изменения. Среди них: повышение пенсий, упрощение в статусе самозанятого и новые меры поддержки семьям с детьми. URA.RU приводит основные изменения, от 1 августа.

  • Работающим пенсионерам произведут перерасчет страховой пенсии. Ее размер будет зависеть от суммы страховых взносов, которые были уплачены работодателем в прошлом году. Данный перерасчет будет происходить ежегодно. Кроме того, всем пенсионерам, которым исполняется 80 лет повысят фиксированную выплату к пенсии.
  • В регионах России введут новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста.
  • Федеральная налоговая служба теперь сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщиках, но при условии, если последние дали на это согласие. Согласие оформляется в электронном виде.
  • Получить статус самозанятого теперь можно через портал «Госуслуги». Кроме того, такая возможность теперь доступна и жителям Донбасса.

Ранее URA.RU уже рассказывало о последних изменениях в законодательстве, ссылаясь на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он пояснял про увеличение пенсий и изменения в работе Федеральной налоговой службы. Кроме того, агентство писало и о других изменениях за этот период. Например, о новой мере поддержки с 1 августа.

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С 1 августа в России вступает в силу новые законодательные изменения. Среди них: повышение пенсий, упрощение в статусе самозанятого и новые меры поддержки семьям с детьми. URA.RU приводит основные изменения, от 1 августа. Ранее URA.RU уже рассказывало о последних изменениях в законодательстве, ссылаясь на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он пояснял про увеличение пенсий и изменения в работе Федеральной налоговой службы. Кроме того, агентство писало и о других изменениях за этот период. Например, о новой мере поддержки с 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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