Синоптик Тишковец предупредил о «температурном форсаже» в России

04 августа 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

В августе в России ожидается тридцатиградусная жара, сообщил Евгений Тишковец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В начале августа россиян ждет «температурный форсаж» и тридцатиградусная жара. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше. На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку. Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов выше, чем положено по климатической норме», — сказал Тишковец в интервью радио Spitnik. Ранее Тишковец заявлял, что аномально долгая жара позволит продлить купальный сезон в России, пишет RT. Так, в Москве в ближайшие выходные температура поднимется до +33 градусов, передает «Национальная служба новостей».

В начале августа россиян ждет «температурный форсаж» и тридцатиградусная жара. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше. На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку. Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов выше, чем положено по климатической норме», — сказал Тишковец в интервью радио Spitnik. Ранее Тишковец заявлял, что аномально долгая жара позволит продлить купальный сезон в России, пишет RT. Так, в Москве в ближайшие выходные температура поднимется до +33 градусов, передает «Национальная служба новостей».