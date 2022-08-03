03 августа 2022

В Пермском крае электричка насмерть сбила женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электричка, ласточка
Пермячка переходила дорогу близко к идущему электропоезду Фото:

В Кунгурском районе (Пермский край) 3 августа электропоезд, следовавший по маршруту Пермь-2 — Кишерть, насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На 1532 км. 3 пикета перегона станций Иренский — Кунгур электропоезд смертельно травмировал местную жительницу, переходившую железнодорожные пути перед близко идущим составом. На месте гибели женщины работает следственно-оперативная группа», — сообщили в ведомстве. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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В Кунгурском районе (Пермский край) 3 августа электропоезд, следовавший по маршруту Пермь-2 — Кишерть, насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На 1532 км. 3 пикета перегона станций Иренский — Кунгур электропоезд смертельно травмировал местную жительницу, переходившую железнодорожные пути перед близко идущим составом. На месте гибели женщины работает следственно-оперативная группа», — сообщили в ведомстве. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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