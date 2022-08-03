В Пермском крае электричка насмерть сбила женщину

Пермячка переходила дорогу близко к идущему электропоезду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кунгурском районе (Пермский край) 3 августа электропоезд, следовавший по маршруту Пермь-2 — Кишерть, насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На 1532 км. 3 пикета перегона станций Иренский — Кунгур электропоезд смертельно травмировал местную жительницу, переходившую железнодорожные пути перед близко идущим составом. На месте гибели женщины работает следственно-оперативная группа», — сообщили в ведомстве. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.