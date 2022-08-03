Курганцы массово переходят на контрабандный табак из Казахстана

Курган заполонили контрабандные сигареты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область заполонили контрабандные сигареты из Казахстана, произведенные в Республике Беларусь. Об этом URA.RU рассказали жители Кургана.

«У нас теперь только их и курят, потому что цена копейки. В магазинах дешевле 120 не найдешь, а здесь пачка — 50 рублей, можно хоть блок взять — за 500. Езжай домой, и продавай за 1000. Многие так и делают», — пошутил собеседник. По словам местного жителя, особую популярность табачная продукция получила как раз за счет низкой цены. Из-за чего особо предприимчивые курганцы даже начали закупаться большими партиями и развозить сигареты по деревням.

По словам горожан, представители одной из закавказских республик продают сигареты из-под полы в палатках или ларьках вместе с фруктами. Но продают лишь постоянным клиентам. Крупные партии для перепродажи приобретают на Некрасовском рынке, «Альфа-базе» и складах в районе улицы Выгонной.

В одной из точек корреспондента URA.RU встретил приезжий с юга мужчина. Он подтвердил что действительно продает сигареты из Беларуси и Казахстана. Однако ценника в 50 рублей за пачку у них давно нет, и сразу предложил купить побольше: «Если хочешь блок — бери за 55 рублей за пачку. Но такие уже разобрали, остались за 75 рублей, но в основном торгуем блоками, по одной пачке покупают редко».

Мужчина, достал из-под прилавка коробку до верху заваленную сигаретами без маркировки. Заявил что это качественный табак. По его словам, из-за того, что это новая партия цена на сигареты теперь выше.

Cразу после приобретения подозрительной продукции журналист URA.RU сообщили о факте в УМВД России по Курганской области. Сотрудники полиции пообещали организовать соответствующую проверку. Ведомство регулярно устанавливает нелегальных продавцов табака и возбуждает уголовные дела. В пресс-службу таможни по Курганской и Тюменской областям направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.