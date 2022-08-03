Из-за возгорания торфяников на Тюменской трассе сильное задымление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень-Омск из-за возгорания торфяников сильное задымление. Об этом URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Также известно, что из-за ограничения видимости на участке трассы произошло ДТП с участием нескольких машин.

«4 августа снижена видимость до 50 метров на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск км 433 — км 437 (Омская область, Крутинский район) по причине горения торфяников. Как сообщили в ФКУ „Сибуправтодор“, организовано реверсивное движение», — передает информационный центр.

В УМВД России по Омской области агентству также сообщили, что из-за снижения видимости на участке дороги произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. «Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля „ДАФ“, в районе 429 километра допустил столкновение с остановившимся автомобилем „Хендай Гетц“, который по инерции продвинулся вперед и допустил столкновение с большегрузным автомобилем „ФАВ“. Автомобили вынужденно произвели остановку на проезжей части из-за возникшего задымления. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля „Хендай Гетц“ — женщине 1979 года рождения», — передает пресс-служба ведомства.