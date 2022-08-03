Курганец обвинил коммунистов в двуличии после суда с Ильтяковым

Курганских коммунистов критикуют после суда с депутатом Госдумы Ильтяковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области возмутился поведением курганских коммунистов после суда с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. По мнению читателя URA.RU, они судились с курганским депутатом ГД из-за слов о «паразитах и экстремистах», а затем стали собирать деньги на оплату штрафа по статье об экстремизме для своей сторонницы.

Причиной обращения в редакцию стал пост представителя курганского обкома КПРФ Сергея Еремина в соцсети «ВКонтакте», в котором он предлагал своим подписчикам помочь осужденной жительнице Куртамышского района Наталье Лебедевой. «Этот пост на странице Еремина дискредитирует судебный иск [коммунистов] к депутату Госдумы Александру Ильтякову», — сообщает читатель в письме к редакции.

Центральный окружной военный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей Наталью Лебедеву за пропаганду терроризма в сети интернет и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Читателя интересует, не станут ли курганцы финансистами такой пропаганды. Также у него возникает вопрос, сколько денег собрал региональный партактив в этой ситуации.

Сергей Еремин следующим образом прокомментировал претензию: «Сравнения неуместны! Осужден Ильтяков, ярый антисоветчик и антикоммунист, по прямому доказательству в личном экстремизме и призывам к расправе с коммунистами, сравнив их с запрещенными в России талибами». Также представитель коммунистов сообщил, что средства в настоящий момент они не считали. Но поскольку сумму штрафа возможно оплатить в рассрочку, то помогли соратнице решить вопрос с погашением на первоначальном этапе.

Ранее URA.RU сообщал, что Курганский городской суд частично удовлетворил иск к депутату Госдумы Александру Ильтякову. Политика признали неправым, когда он назвал представителей КПРФ «паразитами и экстремистами»