Коммунисты ждут от депутата Ильтякова опровержения его слов

Высказывание Александра Ильтякова (на фото) про «похороненные» Яковом Сидоровым бани суд признал личным мнением депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд частично удовлетворил иск депутата гордумы Якова Сидорова к депутату Госдумы Александру Ильтякову. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Поводом для иска стали высказывания Ильтякова на предвыборных дебатах с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым, в том чиле о том, что Сидоров «похоронил» банный комплекс.

«Суд принял решение возложить на Ильтякова обязанность опубликовать опровержение [высказывания], что КПРФ — это экстремисты и паразиты. В остальной части иска было отказано, в том числе, что касалось моей работы в МУП „Бытовые услуги“», — сообщил URA.RU Сидоров.

По его словам, эксперт установил, что высказывание о работе Сидорова в «Бытовых услугах» является негативным, но это было не утверждение, а только частное мнение Ильтякова. «Поэтому опровергать его не нужно, так как каждый из нас имеет право на свое мнение», — отметил Сидоров. Он пока не знает, будет или нет обжаловать решение суда: «В целом, задачи иска достигнуты, поскольку некорректное поведение было установлено, наступили определенные правовые последствия. Что касается утверждений по МУП „Бытовые услуги“, суд подтвердил, что это лишь мнение Ильтякова, а не какой-то юридически установленный факт. Пусть это мнение при нем и останется».

Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что согласен с решением суда и не планирует его обжаловать. «Суд полностью все разъяснил. Суд признал все, кроме того, что Яков Сидоров — экстремист. Но я и не говорил, что он экстремист. Как я могу оскорблять человека? Это недопустимо», — отметил он. Ильтяков добавил, что остальные исковые требования отклонили.

В ГАС «Правосудие» указано, что иск Сидорова к Ильтякову удовлетворен частично, другие подробности пока не раскрываются. Оперативно дозвониться за комментариями в пресс-службу суда URA.RU не удалось. Судебные разбирательства между политиками продолжались с ноября 2021 года. Сидоров заявлял, что хочет «выяснить, где могилка банного комплекса». Ильтяков подтверждал, что действительно говорил, что Сидоров «похоронил банный комплекс». Он также хотел в суде «припомнить коммунистам их злодеяния».

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