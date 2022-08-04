В Запорожье начал вещание телеканал «За! ТВ» Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области заработал первый российский телеканал «За! ТВ». Его директором стал Вадим Иванов, который долгое время работал на ВГТРК.

«За 25 лет были разные проекты, были разные ситуации, но то, что происходит сейчас — фантастика. Мы оказались здесь и мы помогаем нашим друзьям, телевизионщикам и простым людям строить телевидение. Всего нам потребовалось семь дней для запуска», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU.

Иванов специально прилетел из Москвы, чтобы возглавит первый российский телеканал в Запорожье. Ранее он 15 лет работал в компании ВГТРК.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации российские войска заняли большую часть Запорожской области. В регионе начали выдавать российские паспорта, пишет RT. В сентябре в Запорожье хотят провести референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».