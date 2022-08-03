Курганцы жалуются на ежедневные драки возле бара «Егерь»

Двое мужчин устроили драку возле курганского бара «Егерь» в ночь на 4 августа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы обеспокоены регулярными драками возле бара «Егерь», расположенного на улице Пичугина. Накануне произошел очередной конфликт при участии двоих мужчин. Об этом сообщает пользовательница Лидия Кривошеева в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте». Информацию в УМВД России по Курганской области подтвердили.

«Это крик о помощи! Пожалуйста, скиньте у кого есть видео сегодняшнего происшествия возле бара „Егерь“, надо наказать людей, которые каждый день бьют толпой невинных! Давайте накажем их, они каждого так толпой [избивают] и им все сходит с рук. Представляете завтра это будет ваш сын, муж или друг?» — говорит женщина. По ее словам, в ночь на 4 августа пострадали ее друзья.

В пресс-службе областного УМВД России URA.RU сообщили, что в ночь с 3 на 4 августа произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами. «Оба участника инцидента и очевидцы доставлены в отдел полиции. Ни один из конфликтующих не стал писать заявление в полицию, так как претензий друг к другу не имеют», — отмечают в ведомстве.

По данному факту в ОП 1 возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ. Медпомощь никому не понадобилась. В ведомстве напоминают об умеренном употреблении алкоголя и прилежном поведении после выхода из увеселительных заведений.

Ранее URA.RU писало, что житель рабочего поселка Варгаши в Курганской области снял на видео потасовку двух прохожих. Один из них, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии.