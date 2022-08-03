Бастрыкин дал указание пермским следователям после публикации URA.RU

Бастрыкин поручил коллегам разобраться в деле с гибелью осужденного в пермской колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину после публикации URA.RU. В ней рассказывалось о Галине Опутиной, матери осужденного, обезглавленного в исправительной колонии №10. Женщина обратилась в СКР, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела после гибели сына.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. затребовать материалы из межрайонного отдела для проведения дополнительной проверки в аппарате регионального следственного управления и доложить в кратчайшие сроки о принятом процессуальном решении», — сообщается в telegram-канале краевого управления СКР.

Сын Галины Опутиной, Александр Брагин, отбывавший наказание в колонии строгого режима №10, расположенной в Чусовском городском округе, погиб в октябре 2021 года. Тело осужденного с отрезанной головой нашли на пилораме при колонии. Межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю провел проверку по данному факту, отказав родственникам погибшего в возбуждении уголовного дела.