В ЯНАО пациенты падают в обморок, ожидая очереди к врачу

04 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Пациентка упала в обморок пока сидела в очереди к травматологу Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Губкинского (ЯНАО) падают в обморок в больнице, ожидая своей очереди к врачу. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», пациентам приходится часами сидеть возле кабинета. «Из-за многочасовой очереди к единственному травматологу в Губкинском, одна девушка упала в обморок. Ждала вызова в кабинет», — пишет группа «Губкинский — город мечты». Горожане, отреагировавшие на публикацию, добавили, что также сталкивались с подобными случаями. «В обмороке 65% населения города. Из-за нехватки врачей и должного лечения. Два месяца малышу, не сделали БЦЖ. На приеме одна писанина, пишут одно и то же», — рассказала Лиля Петрова. «Да, отношение врачей так себе, сама недавно столкнулась с этим. В открытую выражали недовольство. Больше пишут, чем помогают», — добавила Эльмира Маратовна. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ подготовят позже. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги также жаловались на огромные очереди в отделении травматологии. Тогда пациенты с травмами вынуждены были брать талоны, чтобы попасть к доктору.

Жители Губкинского (ЯНАО) падают в обморок в больнице, ожидая своей очереди к врачу. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», пациентам приходится часами сидеть возле кабинета. «Из-за многочасовой очереди к единственному травматологу в Губкинском, одна девушка упала в обморок. Ждала вызова в кабинет», — пишет группа «Губкинский — город мечты». Горожане, отреагировавшие на публикацию, добавили, что также сталкивались с подобными случаями. «В обмороке 65% населения города. Из-за нехватки врачей и должного лечения. Два месяца малышу, не сделали БЦЖ. На приеме одна писанина, пишут одно и то же», — рассказала Лиля Петрова. «Да, отношение врачей так себе, сама недавно столкнулась с этим. В открытую выражали недовольство. Больше пишут, чем помогают», — добавила Эльмира Маратовна. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ подготовят позже. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги также жаловались на огромные очереди в отделении травматологии. Тогда пациенты с травмами вынуждены были брать талоны, чтобы попасть к доктору.