Представитель Министерства сельского хозяйства Роман Некрасов посетил курганскую аграрную выставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области открылась аграрная выставка «День уральского поля-2022», на открытии которой прибыл директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. Об этом сообщает с места событий собственный корреспондент URA.RU.

«На открывшуюся выставку, в которой принимают участие более 100 сельхозпроизводителей, прибыли заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов и директор департамента растениеводства, механизации и химизации Роман Некрасов», — рассказал корреспондент редакции. Выставка начала работу 4 августа в Кетовском районе Курганской области на полях местного фермера Анатолия Невзорова.

На выставочных стендах мероприятия представлена сельскохозяйственная техника, удобрения и другие аграрные технологии. Московский чиновник вместе с представителями курганских властей активно интересовались возможностями поставок и сервиса машин, товарами и услугами участников.

О значительном для аграриев мероприятии упомянул и полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Аграрный сектор, как и другие отрасли экономики, столкнулся с серьезными вызовами. Появилось много новых задач, связанных с импортозамещением, логистикой, деловыми связями. Несмотря на это, важно продолжать реализацию проектов в сфере АПК», — сообщил полпред. По его мнению, курганская выставка сможет помочь в развитии сельского хозяйства уральским фермерам.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский чиновник доложил замминистра Минсельхоза о запасах зерна в регионе. Директор департамента АПК Павел Кощеев заверил замминистра Андрея Разина в том, что область не нуждается в импортном зерне.

В Курганской области 4 августа проходит аграрная выставка «День уральского поля — 2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На открытии выставки побывали директор департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов и замгубернатора Курганской области Владимир Архипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выставке представлены около 100 сельхозпроизводителей из различных регионов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU