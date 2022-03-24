Замглавы Минсельхоза РФ доложили об импортозамещении в Кургане

Посевная пройдет по плану, уверяют чиновники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Курганской области достаточно семян, регион не нуждается в импортном материале, сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев. Заявление прозвучало на круглом столе с участием заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина, передает пресс-служба губернатора Курганской области.

«В условиях санкций вопросы импортозамещения становятся особо актуальны, и тем более важно, что у нас на территории региона есть 9 семеноводческих хозяйств с большим потенциалом. В настоящее время аграрии Курганской области к посевной готовы, необходимый запас семян в области есть», — цитирует Кощеева портал регионального правительства.

По словам чиновника, сейчас курганские аграрии ведут закупку удобрений и ГСМ. Андрей Разин также согласился, что проблем с зерновыми и бобовыми в России нет. Многие отечественные компании вынуждены искать производителей, которые могут заменить зарубежных поставщиков из-за санкций, введенных США и ЕС против России. Они стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.

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