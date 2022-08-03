В Златоусте жителям продавали подозрительное мясо

04 августа 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Ветеринарный врач незаконно добавлял мясо убойных животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На рынок в Златоусте (Челябинская область) завозили и выпускали в продажу мясо неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция выходила на поток с помощью врача златоустовской ветстанции. «Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что действия ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ. Руководителю ветклиники отправили письмо о деятельности подопечного для принятия соответствующих мер. Ранее в Челябинске провели исследование, по результатам которого за 2022 год горожанам продали около 18 тонн рыбы неизвестного происхождения. Из всех рыбных предприятий области всего восемь оформляют документы на продукцию.

На рынок в Златоусте (Челябинская область) завозили и выпускали в продажу мясо неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция выходила на поток с помощью врача златоустовской ветстанции. «Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что действия ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ. Руководителю ветклиники отправили письмо о деятельности подопечного для принятия соответствующих мер. Ранее в Челябинске провели исследование, по результатам которого за 2022 год горожанам продали около 18 тонн рыбы неизвестного происхождения. Из всех рыбных предприятий области всего восемь оформляют документы на продукцию.