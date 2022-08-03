03 августа 2022

В Златоусте жителям продавали подозрительное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, говядина, еда, мясо, потребительская корзина
Ветеринарный врач незаконно добавлял мясо убойных животных Фото:

На рынок в Златоусте (Челябинская область) завозили и выпускали в продажу мясо неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция выходила на поток с помощью врача златоустовской ветстанции.

«Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что действия ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ. Руководителю ветклиники отправили письмо о деятельности подопечного для принятия соответствующих мер.

Ранее в Челябинске провели исследование, по результатам которого за 2022 год горожанам продали около 18 тонн рыбы неизвестного происхождения. Из всех рыбных предприятий области всего восемь оформляют документы на продукцию.

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На рынок в Златоусте (Челябинская область) завозили и выпускали в продажу мясо неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция выходила на поток с помощью врача златоустовской ветстанции. «Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что действия ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ. Руководителю ветклиники отправили письмо о деятельности подопечного для принятия соответствующих мер. Ранее в Челябинске провели исследование, по результатам которого за 2022 год горожанам продали около 18 тонн рыбы неизвестного происхождения. Из всех рыбных предприятий области всего восемь оформляют документы на продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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