В Златоусте жителям продавали подозрительное мясо

На рынок в Златоусте (Челябинская область) завозили и выпускали в продажу мясо неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция выходила на поток с помощью врача златоустовской ветстанции.
«Ветеринарным врачом незаконно добавлено 650 килограмм говядины неизвестного происхождения, что подтверждается актами на инвентаризацию. Далее аналогичным способом врачом в оборот введено свыше 1 тонны говядины и 207 килограмм баранины неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что действия ветеринара нарушают сразу несколько требований закона РФ. Руководителю ветклиники отправили письмо о деятельности подопечного для принятия соответствующих мер.
Ранее в Челябинске провели исследование, по результатам которого за 2022 год горожанам продали около 18 тонн рыбы неизвестного происхождения. Из всех рыбных предприятий области всего восемь оформляют документы на продукцию.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»