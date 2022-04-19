В Челябинской области выявили 18 тонн несертифицированной рыбы

Всего восемь хозсубъектов региона оформляют документы на свою продукцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году выявили 17,9 тонн рыбной продукции, которая реализовывалась без сопроводительных документов. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, всего восемь рыбных предприятий региона оформляют документы на свою продукцию.

«62,5% хозсубъектов не зарегистрировано в информационных системах ФГИС „Меркурий“ и „Цербер“. А из 37,5% зарегистрированных лишь 11% оформляют электронные документы. В результате в 2022 году выявлено 17,9 тонны рыбы, выпущенной в оборот без ветеринарно-санитарной экспертизы. За 2021 год было выявлено 527 тонн несертифицированной рыбы», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что 19 апреля на заседании межведомственной рабочей группы по проблемам соблюдения природоохранного законодательства был предложен ряд мер по усилению контроля за оборотом водных биологических ресурсов. Согласованная работа заинтересованных министерств и управлений является ключевым фактором по усилению контроля.

К вопросам контроля должны подключиться и местные администрации. Они должны пресекать несанкционированную торговлю. Также были внесены предложения о запрете заключать договоры об использовании водоемов с хозсубъектами, которые не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора.

Ранее стало известно, что в магазины Челябинской области завозят мясо неизвестного происхождения. Как пояснили в Россельхознадзоре, предприятие по убою в Симе производило выработку мясной продукции из несуществующих животных. За полгода в реализацию было отправлено более двух тонн продукции.

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