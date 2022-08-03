На челябинском курорте построят новый отель. Фото

04 августа 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Строительство гостиницы в Сыростане планируют начать осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель Green Valley-5. Как URA.RU сообщил владелец курорта Олег Сиротин, старт продаж апартаментов отеля намечен на октябрь. «Получили положительное заключение госэкспертизы проекта отеля Green Valley-5. Будем обращаться к мэрии Миасса, чтобы получить разрешение на строительство, а в октябре рассчитываем открыть продажи апартаментов», — рассказал URA.RU Сиротин. Строительство начнется ориентировочно в сентябре. Новая гостиница будет располагаться в пределах построенного комплекса четырех отелей близ поселка Сыростан. Площадь застройки составит 709 кв. метров, площадь четырех этажей — 1876 кв. метров. Номера будут состоять каждый из двух жилых помещений: кухня-гостиная со спальней. Отдельного комплекса питания не будет: рядом построены четыре ресторана. Олег Сиротин пояснил, что площадь номеров составит 30 до 43 кв. метров. Стоимость одного кв. метра — примерно 200 тысяч рублей. Застройщик прогнозирует доходность недвижимости в пределах 8—10% годовых, если отдать актив в оперативное управление работающей на курорте управляющей компании. Построить гостиницу предполагается за два года. В июле компания «Санни вэлли», строившая отель Green Valley-4, выиграла кассационный суд у мэрии Миасса. Предприятие добивалось получения на ввод в эксплуатацию готового объекта. Арбитражный суд встал на сторону предпринимателей, согласившись с решениями нижестоящих судебных инстанций. Будущий отель встроится в развитую инфраструктуру туробъекта Фото: ГЛК «Солнечная долина» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель Green Valley-5. Как URA.RU сообщил владелец курорта Олег Сиротин, старт продаж апартаментов отеля намечен на октябрь. «Получили положительное заключение госэкспертизы проекта отеля Green Valley-5. Будем обращаться к мэрии Миасса, чтобы получить разрешение на строительство, а в октябре рассчитываем открыть продажи апартаментов», — рассказал URA.RU Сиротин. Строительство начнется ориентировочно в сентябре. Новая гостиница будет располагаться в пределах построенного комплекса четырех отелей близ поселка Сыростан. Площадь застройки составит 709 кв. метров, площадь четырех этажей — 1876 кв. метров. Номера будут состоять каждый из двух жилых помещений: кухня-гостиная со спальней. Отдельного комплекса питания не будет: рядом построены четыре ресторана. Олег Сиротин пояснил, что площадь номеров составит 30 до 43 кв. метров. Стоимость одного кв. метра — примерно 200 тысяч рублей. Застройщик прогнозирует доходность недвижимости в пределах 8—10% годовых, если отдать актив в оперативное управление работающей на курорте управляющей компании. Построить гостиницу предполагается за два года. В июле компания «Санни вэлли», строившая отель Green Valley-4, выиграла кассационный суд у мэрии Миасса. Предприятие добивалось получения на ввод в эксплуатацию готового объекта. Арбитражный суд встал на сторону предпринимателей, согласившись с решениями нижестоящих судебных инстанций.