03 августа 2022

На челябинском курорте построят новый отель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, солнечная долина
Строительство гостиницы в Сыростане планируют начать осенью Фото:

В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель Green Valley-5. Как URA.RU сообщил владелец курорта Олег Сиротин, старт продаж апартаментов отеля намечен на октябрь.

«Получили положительное заключение госэкспертизы проекта отеля Green Valley-5. Будем обращаться к мэрии Миасса, чтобы получить разрешение на строительство, а в октябре рассчитываем открыть продажи апартаментов», — рассказал URA.RU Сиротин.

Строительство начнется ориентировочно в сентябре. Новая гостиница будет располагаться в пределах построенного комплекса четырех отелей близ поселка Сыростан. Площадь застройки составит 709 кв. метров, площадь четырех этажей — 1876 кв. метров. Номера будут состоять каждый из двух жилых помещений: кухня-гостиная со спальней. Отдельного комплекса питания не будет: рядом построены четыре ресторана. Олег Сиротин пояснил, что площадь номеров составит 30 до 43 кв. метров.

Стоимость одного кв. метра — примерно 200 тысяч рублей. Застройщик прогнозирует доходность недвижимости в пределах 8—10% годовых, если отдать актив в оперативное управление работающей на курорте управляющей компании. Построить гостиницу предполагается за два года.

В июле компания «Санни вэлли», строившая отель Green Valley-4, выиграла кассационный суд у мэрии Миасса. Предприятие добивалось получения на ввод в эксплуатацию готового объекта. Арбитражный суд встал на сторону предпринимателей, согласившись с решениями нижестоящих судебных инстанций.

Будущий отель встроится в развитую инфраструктуру туробъекта
Фото:
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В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» построят отель Green Valley-5. Как URA.RU сообщил владелец курорта Олег Сиротин, старт продаж апартаментов отеля намечен на октябрь. «Получили положительное заключение госэкспертизы проекта отеля Green Valley-5. Будем обращаться к мэрии Миасса, чтобы получить разрешение на строительство, а в октябре рассчитываем открыть продажи апартаментов», — рассказал URA.RU Сиротин. Строительство начнется ориентировочно в сентябре. Новая гостиница будет располагаться в пределах построенного комплекса четырех отелей близ поселка Сыростан. Площадь застройки составит 709 кв. метров, площадь четырех этажей — 1876 кв. метров. Номера будут состоять каждый из двух жилых помещений: кухня-гостиная со спальней. Отдельного комплекса питания не будет: рядом построены четыре ресторана. Олег Сиротин пояснил, что площадь номеров составит 30 до 43 кв. метров. Стоимость одного кв. метра — примерно 200 тысяч рублей. Застройщик прогнозирует доходность недвижимости в пределах 8—10% годовых, если отдать актив в оперативное управление работающей на курорте управляющей компании. Построить гостиницу предполагается за два года. В июле компания «Санни вэлли», строившая отель Green Valley-4, выиграла кассационный суд у мэрии Миасса. Предприятие добивалось получения на ввод в эксплуатацию готового объекта. Арбитражный суд встал на сторону предпринимателей, согласившись с решениями нижестоящих судебных инстанций.
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