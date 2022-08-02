Челябинский курорт выиграл суд у мэрии Миасса

В арбитражном суде курорт из Миасса снова отстоял свою позицию в споре с властями Фото: Александр Константинов © URA.RU

ООО «Санни вэлли», связанное с курортом ГЛЦ «Солнечная долина» в Челябинской области, добилось через суд у мэрии Миасса ввода в эксплуатацию гостиницы «Green Valley-4». Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Уральского округа.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу администрации Миасского городского округа — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ», — говорится в постановлении Арбитражного суда (есть в распоряжении URA.RU).

Суд касался отказа миасской мэрии ввести в эксплуатацию возведенный объект капстроительства — гостиницу. Власти сослались на то, что поблизости находится водохранилище, а количество стоков превысит объем водопотребления. Отказывая «Санни вэлли», власти сомневались в наличии очистных и правильном подключении к ним здания гостиницы.

Не согласившись с доводами миасской мэрии, суд указал на то, что при разрешении строить по проекту местные власти исходили из его соответствия нормам. Судебная экспертиза установила факт наличия очистных и подключение к ним гостиницы.

Ранее состоялся ряд судов, где миасские власти также явились проигравшей стороной. Курорту «Золотой пляж», согласно решениям судов, не придется перечислять в бюджет Миасса 1,5 млн рублей за якобы недоплаченную аренду земли. Вместо этого переплату полумиллиона рублей арендных платежей, напротив, взыскали с мэрии Миасса. В другом процессе «Санни вэлли» требует с властей возместить судебные расходы в сумме 306 тысяч рублей. На запрос в мэрию Миасса ответа URA.RU к моменту публикации не получило. Также не ответил на звонок владелец курорта Олег Сиротин.