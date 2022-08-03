Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предпринимателя Андрея Чихачева, который собирается запустить массовое производство уральского пармезана к 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«[Андрей Чихачев] решил делать в Белоярском районе пармезан. Уже к концу года его предприятие „Гранд Рэ“ запустит целый завод по производству этого сыра под брендом „Некрасовский“», — написал Куйвашев.
Он подчеркнул, что производство итальянского сыра занимает значительное время, поэтому свердловчане смогут попробовать первые образцы уральского пармезана к началу 2024 года. Губернатор заверил, что он готов ждать больше года.
Ранее в Свердловской области анонсировали создание первого завода по производству российского пармезана. На предприятии будут работать около сорока человек.
Итальянский сыр пармезан был изобретен в 13 веке и считается одним из известнейших сыров в мире. На производство одной головки уходит 12 месяцев.
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