03 августа 2022

Куйвашев поддержал производство легендарного итальянского сыра

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев заявил, что готов ждать уральский пармезан до 2024 года Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предпринимателя Андрея Чихачева, который собирается запустить массовое производство уральского пармезана к 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«[Андрей Чихачев] решил делать в Белоярском районе пармезан. Уже к концу года его предприятие „Гранд Рэ“ запустит целый завод по производству этого сыра под брендом „Некрасовский“», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что производство итальянского сыра занимает значительное время, поэтому свердловчане смогут попробовать первые образцы уральского пармезана к началу 2024 года. Губернатор заверил, что он готов ждать больше года.

Ранее в Свердловской области анонсировали создание первого завода по производству российского пармезана. На предприятии будут работать около сорока человек.

Итальянский сыр пармезан был изобретен в 13 веке и считается одним из известнейших сыров в мире. На производство одной головки уходит 12 месяцев.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предпринимателя Андрея Чихачева, который собирается запустить массовое производство уральского пармезана к 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «[Андрей Чихачев] решил делать в Белоярском районе пармезан. Уже к концу года его предприятие „Гранд Рэ“ запустит целый завод по производству этого сыра под брендом „Некрасовский“», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что производство итальянского сыра занимает значительное время, поэтому свердловчане смогут попробовать первые образцы уральского пармезана к началу 2024 года. Губернатор заверил, что он готов ждать больше года. Ранее в Свердловской области анонсировали создание первого завода по производству российского пармезана. На предприятии будут работать около сорока человек. Итальянский сыр пармезан был изобретен в 13 веке и считается одним из известнейших сыров в мире. На производство одной головки уходит 12 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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