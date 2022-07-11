В Свердловской области начнут производить пармезан

Первый завод по производству отечественного пармезана появится в Свердловской области. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый завод по производству отечественного пармезана (сорт твердого сыра — прим. ред.) появится в Свердловской области. Новое предприятия обеспечит работой несколько десятков человек. Об этом URA.RU рассказал региональный министр сельского хозяйства Артем Бахтерев.

«В Свердловской области готовятся к вызреванию первой партии отечественного пармезана. Первый в регионе завод по производству этого сыра на базе животноводческой фермы Некрасово-1 в Белоярском районе построит компания „Гран Рэ“. Завод планируют запустить до конца 2022 года», — отметил Бахтерев.

На предприятии планирует производить тонны продукта. «Инвестиции в проект составят 650 млн рублей, почти половину средств покроет кредит, который выдали компании по льготной ставке. В планах производить на заводе более 800 тон сыра в год. Выпускать будут в основном пармезан различной степени зрелости от 6 месяцев до 3 лет. Завод обеспечит работой 40 человек», — резюмировал министр.

Ранее URA.RU писало, что пивоваренные компании из Челябинской области в рамках импортозамещения начинают производство продукта на российском сырье. Мелкие пивоварни потихоньку уходят с рынка. Так в Челябинске продают мини-пивной завод, входящий в ресторанный холдинг Good Company и способный производить в месяц до 60 тысяч литров пива.

Многие зарубежные поставщики разорвали партнерские отношения с российскими производителями на фоне усиления санкций, которые ввели из-за начала спецоперации РФ на Украине. Программа импортозамещения призвана найти замену зарубежным поставщикам, и увеличить долю отечественных материалов при производстве.

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