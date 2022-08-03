В аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии

Аналогов лекарства, разрешенного для детей, нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В пермских аптеках закончился урологический препарат дриптан, необходимый детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря. Американская фармкомпания утверждает, что это связано с производственными процессами — в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний.

«Компания Abbot проинформировала о приостановке ввоза дриптана до второго квартала 2023 года. Дриптан — единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Росздравнадзор.

Эксперты сообщили изданию, что может вырасти доля несовершеннолетних с хронической болезнью почек и тяжелыми формами недержания мочи. Так как препараты похожего действия не разрешены или прямо запрещены инструкциями для применения у детей, их придется назначать только после госпитализации в специализированный стационар или по решению врачебной комиссии. Кроме того, у таких лекарств много побочных эффектов.

Стоит отметить, что Abbott еще 14 марта опубликовала заявление, в котором сообщила о приостановке второстепенной деловой деятельности в России, включая новые инвестиции, развитие бизнеса и рекламу из-за спецоперации на Украине. При этом компания заверила, что поставки лекарственных средств продолжатся.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность во многих препаратах и товарах.