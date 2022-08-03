Курганские пожарные тушат пожар в кафе на федеральной трассе
На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом загорелось кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС региона корреспонденту URA.RU сообщили, что пожарные уже тушат возгорание.
«В 15.36 поступило сообщение о возгорании кровли в кафе „Совушка“. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательная часть № 12 и пожарно-спасательная часть №6. В тушении пожар принимают участие 28 человек и восемь единицы техники. Угроза распространения отсутствует», — рассказали в МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
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