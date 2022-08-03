03 августа 2022

Под Курганом загорелось кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
Курганские пожарные тушат пожар в кафе на федеральной трассе Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом загорелось кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС региона корреспонденту URA.RU сообщили, что пожарные уже тушат возгорание.

«В 15.36 поступило сообщение о возгорании кровли в кафе „Совушка“. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательная часть № 12 и пожарно-спасательная часть №6. В тушении пожар принимают участие 28 человек и восемь единицы техники. Угроза распространения отсутствует», — рассказали в МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

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На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом загорелось кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС региона корреспонденту URA.RU сообщили, что пожарные уже тушат возгорание. «В 15.36 поступило сообщение о возгорании кровли в кафе „Совушка“. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательная часть № 12 и пожарно-спасательная часть №6. В тушении пожар принимают участие 28 человек и восемь единицы техники. Угроза распространения отсутствует», — рассказали в МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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