Под Курганом загорелось кафе. Видео

04 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные тушат пожар в кафе на федеральной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом загорелось кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС региона корреспонденту URA.RU сообщили, что пожарные уже тушат возгорание. «В 15.36 поступило сообщение о возгорании кровли в кафе „Совушка“. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательная часть № 12 и пожарно-спасательная часть №6. В тушении пожар принимают участие 28 человек и восемь единицы техники. Угроза распространения отсутствует», — рассказали в МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом загорелось кафе «Совушка». Видео пожара очевидцы опубликовали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС региона корреспонденту URA.RU сообщили, что пожарные уже тушат возгорание. «В 15.36 поступило сообщение о возгорании кровли в кафе „Совушка“. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательная часть № 12 и пожарно-спасательная часть №6. В тушении пожар принимают участие 28 человек и восемь единицы техники. Угроза распространения отсутствует», — рассказали в МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.