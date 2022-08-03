В Пермском крае загорелся поезд с хлоридом калия

Пожар уже потушили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае загорелся электровоз грузового поезда, который перевозил хлорид калия. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На станции Кухтым в Пермском крае 4 августа в 12 часов 40 минут произошло возгорание последней секции электровоза грузового поезда, который вез неопасный груз — хлорид калия. На место происшествия выехал пожарный поезд со станции Пермь-Сортировочная. Пожар локализован и потушен», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов в Перми. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград.