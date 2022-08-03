03 августа 2022

В Пермском крае загорелся поезд с хлоридом калия

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, пожарный поезд
Пожар уже потушили Фото:

В Пермском крае загорелся электровоз грузового поезда, который перевозил хлорид калия. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На станции Кухтым в Пермском крае 4 августа в 12 часов 40 минут произошло возгорание последней секции электровоза грузового поезда, который вез неопасный груз — хлорид калия. На место происшествия выехал пожарный поезд со станции Пермь-Сортировочная. Пожар локализован и потушен», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов в Перми. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград.

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В Пермском крае загорелся электровоз грузового поезда, который перевозил хлорид калия. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На станции Кухтым в Пермском крае 4 августа в 12 часов 40 минут произошло возгорание последней секции электровоза грузового поезда, который вез неопасный груз — хлорид калия. На место происшествия выехал пожарный поезд со станции Пермь-Сортировочная. Пожар локализован и потушен», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в пожаре нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов в Перми. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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