ДТП произошло днем 4 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время столкновения автобуса с легковым автомобилем на улице Щербакова в Екатеринбурге пострадали пятеро детей, находящихся в автобусе, а иномарка во время инцидента влетела в дорожный знак. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель автомобиля Toyota Avensis при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что после столкновения иномарка влетела в дорожный знак.

В полиции установили, что в аварии пострадали пятеро детей, а не четверо, как писали ранее. Водитель, находящийся за рулем иномарки, получил права восемь лет назад. Однако во время поворота он не заметил, что в зеркале заднего вида отразился автобус. ПАЗом управлял мужчина с 18-летним стажем вождения. Он пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Столкновение автобуса с иномаркой произошло днем 4 августа. Сообщалось только о четверых детях, которых результате происшествия пришлось доставить в больницу с ушибами. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу