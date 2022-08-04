В Екатеринбурге автобус с детьми столкнулся с иномаркой

Дети пострадали, когда водитель иномарки не уступил дорогу автобусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Щербакова в Екатеринбурге автобус с детьми врезался в легковой автомобиль, из-за чего четверых школьников пришлось госпитализировать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Водитель легкового автомобиля Toyota Avensis при перестроении не уступил проезд рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту №139, в результате чего произошло столкновение», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в автобусе находились 29 пассажиров, из которых шестеро — дети.

Четверо пострадавших подростков доставлены в больницу с травмами. Врачи обнаружили у них ушибы конечностей и лица. Областная прокуратура проконтролирует ход расследования аварии.

Ранее сообщалось о ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка. Ее сбил легковой автомобиль в Екатеринбурге, когда девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора.