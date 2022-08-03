Дорожники в ХМАО затеяли эксперимент против трещин в асфальте

04 августа 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Геосетка позволит избежать трещин в асфальте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске дорожники в качестве эксперимента отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в асфальтобетоне. Об этом URA.RU рассказали в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. «Будет применена в пилотном режиме геосетка по улице Мира. Эксперимент позволит нам понять, насколько эффективно она поможет бороться с образованием трещин в асфальтобетоне. Для Нижневартовска это относительно новая технология», — прокомментировал корреспонденту агентства начальник производственного отдела «У по ДХБ Нижневартовска» Антон Бабич. Благодаря технологии уложенный асфальт должен служить дольше. Дорожники считают, что несмотря на интенсивные нагрузки, такие магистрали смогут простоять более пяти лет. «Геосетка помогает распределить нагрузку на дорожное покрытие и уменьшить образование трещин. Особенно, это актуально в межсезонье, когда во время осадков или таяния снега, в трещины попадает вода. Из-за разницы температур — влага то замерзает, то оттаивает, — происходит деформация асфальта. Геосетка же позволяет сделать покрытие более долговечным», — прокомментировал эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске дорожники придумали новые смеси асфальтобетона. Несмотря на северные условия, дороги с таким покрытием могут прослужить около пяти лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске дорожники в качестве эксперимента отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в асфальтобетоне. Об этом URA.RU рассказали в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. «Будет применена в пилотном режиме геосетка по улице Мира. Эксперимент позволит нам понять, насколько эффективно она поможет бороться с образованием трещин в асфальтобетоне. Для Нижневартовска это относительно новая технология», — прокомментировал корреспонденту агентства начальник производственного отдела «У по ДХБ Нижневартовска» Антон Бабич. Благодаря технологии уложенный асфальт должен служить дольше. Дорожники считают, что несмотря на интенсивные нагрузки, такие магистрали смогут простоять более пяти лет. «Геосетка помогает распределить нагрузку на дорожное покрытие и уменьшить образование трещин. Особенно, это актуально в межсезонье, когда во время осадков или таяния снега, в трещины попадает вода. Из-за разницы температур — влага то замерзает, то оттаивает, — происходит деформация асфальта. Геосетка же позволяет сделать покрытие более долговечным», — прокомментировал эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске дорожники придумали новые смеси асфальтобетона. Несмотря на северные условия, дороги с таким покрытием могут прослужить около пяти лет.