Выборы пройдут в единый день голосования 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Единая Россия» выставила больше всего кандидатов на выборах, которые пройдут в Тюменской области в 2022 году. Информация об этом опубликована на сайте Центризбиркома РФ. URA.RU подготовило рейтинг партий по числу кандидатов, претендующих на мандаты в основных кампаниях (без учета выборов в думы сельских поселений).

На дополнительные выборы в Тюменскую областную думу по одному представителю выставили пять политических сил. Это: ЕР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

В довыборах в городскую думу Тобольска (два вакантных месте) заявились пять партий. По два кандидата зарегистрировано от ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Коммунистов России». Единственному представителю «Партии роста» было отказано в регистрации.

Во время довыборов в гордуму Ишима также будет определено два новых депутата. По два кандидата выставили ЕР, ЛДПР, КПФР и «Новые люди», одного — СРЗП.

За места в новом созыве (15 мест) думы Вагайского района поборются пять политсил и самовыдвиженцы. От ЕР выдвинулось 15 человек, от ЛДПР — 14, от КПРФ — 5, от СРЗП — 3, от «Партии роста» — 1. На депутатские мандаты также претендуют двое самовыдвиженцев.

Новый созыв думы будет определен и в думе Ишимского района (15 мест). Максимальное число кандидатов здесь представили единороссы и «Новые люди», ЛДПР — 5, КПРФ — 3, СРЗП — 2.

Итого за 35 вакантных мандатов во время основных кампаний в Тюменской области поборются 104 человека. По числу кандидатов партии расположились в таком порядке:

«Единая Россия» — 35 человек;

ЛДПР — 24 человека;

«Новые люди» — 18 человек;

КПРФ — 13 человек;

«Справедливая Россия — За правду» — 9 человек;

«Коммунисты России» — 2 человека;

самовыдвиженцы — 2 человека;

«Партия роста» — 1 человек.

Выборы пройдут в единый день голосования 11 сентября. Всего в регионе, с учетом дум сельских поселений, будут определены обладатели 100 мандатов.