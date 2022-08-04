Смог от пожаров в ХМАО захватывает территории ЯНАО

04 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Смог из ХМАО добрался до Надымского района Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета. «Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. По информации надымского лесничества, этот дым пришел из Ханты-Мансийского автономного округа, где горят леса», — рассказали представители администрации в своем telegram-канале. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пришел смог из ХМАО. Тогда на него жаловались жители Салехарда. В МЧС прокомментировали эту ситуацию и рассказали, что как только ветер переменится, задымление из соседнего региона покинет Ямал.

Смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета. «Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. По информации надымского лесничества, этот дым пришел из Ханты-Мансийского автономного округа, где горят леса», — рассказали представители администрации в своем telegram-канале. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пришел смог из ХМАО. Тогда на него жаловались жители Салехарда. В МЧС прокомментировали эту ситуацию и рассказали, что как только ветер переменится, задымление из соседнего региона покинет Ямал.