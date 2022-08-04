Смог от пожаров в ХМАО захватывает территории ЯНАО

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Смог из ХМАО добрался до Надымского района Фото:

Смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

«Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. По информации надымского лесничества, этот дым пришел из Ханты-Мансийского автономного округа, где горят леса», — рассказали представители администрации в своем telegram-канале.

В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пришел смог из ХМАО. Тогда на него жаловались жители Салехарда. В МЧС прокомментировали эту ситуацию и рассказали, что как только ветер переменится, задымление из соседнего региона покинет Ямал.

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Смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета. «Дым от лесных пожаров в ХМАО достиг Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. По информации надымского лесничества, этот дым пришел из Ханты-Мансийского автономного округа, где горят леса», — рассказали представители администрации в своем telegram-канале. В самом Надымском районе при этом на 4 августа есть только один природный пожар. Его тушением заняты сотрудники Надымского Ямалспаса и предприятия ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пришел смог из ХМАО. Тогда на него жаловались жители Салехарда. В МЧС прокомментировали эту ситуацию и рассказали, что как только ветер переменится, задымление из соседнего региона покинет Ямал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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